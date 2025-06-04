قارن Bankinter Portugal EUR إلى USD سعر الصرف

تختلف أوقات التسليم للتحويلات الدولية مع Bankinter Portugal من دول الأعضاء في اليورو إلى الولايات المتحدة بناءً على طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً ما تستغرق التحويلات البنكية الدولية من يوم إلى 5 أيام عمل. قد تؤثر أيضاً عوامل مثل العطلات المصرفية والفحوصات الأمنية على عملية التسليم. تحقق من Bankinter S.A. Sucursal em Portugal من أوقات التوقف عن العمل لتجنب التأخير.