قارن Bankinter Portugal EUR إلى CAD سعر الصرف

تختلف أوقات التسليم للتحويلات الدولية مع Bankinter Portugal من دول الأعضاء في اليورو إلى كندا بناءً على طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً ما تستغرق التحويلات البنكية الدولية من يوم إلى 5 أيام عمل. قد تؤثر أيضاً عوامل مثل العطلات المصرفية والفحوصات الأمنية على عملية التسليم. تحقق من Bankinter S.A. Sucursal em Portugal من أوقات التوقف عن العمل لتجنب التأخير.