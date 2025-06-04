قارن Bank of Valletta EUR إلى CAD سعر الصرف

تأسس بنك فاليتا عام ١٩٧٤ في فاليتا، وهو البنك الرائد في مالطا. يقدم البنك خدمات التجزئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، وإدارة الثروات - بما في ذلك المدفوعات، والبطاقات، والرهون العقارية، وقروض الأعمال، والتجارة، والخزانة، ومنتجات الاستثمار - من خلال فروعه المنتشرة في جميع أنحاء البلاد ومنصاته الرقمية الحديثة، داعمًا بذلك قطاعات السياحة، والقطاع البحري، والخدمات..