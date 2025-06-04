قارن Bank of Palestine ILS إلى EUR سعر الصرف

تختلف أوقات التسليم للتحويلات الدولية مع Bank of Palestine من إسرائيل إلى دول الأعضاء في اليورو بناءً على طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً ما تستغرق التحويلات البنكية الدولية من يوم إلى 5 أيام عمل. قد تؤثر أيضاً عوامل مثل العطلات المصرفية والفحوصات الأمنية على عملية التسليم. تحقق من Bank of Palestine من أوقات التوقف عن العمل لتجنب التأخير.