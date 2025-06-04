قارن Bank of Lithuania EUR إلى AUD سعر الصرف

تختلف أوقات التسليم للتحويلات الدولية مع Bank of Lithuania من دول الأعضاء في اليورو إلى أستراليا بناءً على طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً ما تستغرق التحويلات البنكية الدولية من يوم إلى 5 أيام عمل. قد تؤثر أيضاً عوامل مثل العطلات المصرفية والفحوصات الأمنية على عملية التسليم. تحقق من Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) من أوقات التوقف عن العمل لتجنب التأخير.