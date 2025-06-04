قارن Bank of Ireland EUR إلى CAD سعر الصرف

تأسس بنك أيرلندا عام ١٧٨٣ في دبلن، وهو أحد أقدم البنوك في البلاد. يقدم البنك خدمات التجزئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، وإدارة الثروات - المدفوعات، والرهون العقارية، والإقراض، والتجارة، والخزانة - للأسر، ورواد الأعمال، وعملاء القطاع العام من خلال فروعه المنتشرة في جميع أنحاء البلاد ومنصاته الرقمية..