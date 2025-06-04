قارن Bank of Finland EUR إلى CHF سعر الصرف

تأسس بنك فنلندا عام ١٨١١، ومقره هلسنكي، وهو البنك المركزي للبلاد وعضو في نظام اليورو. يساهم في السياسة النقدية لمنطقة اليورو، ويصدر الأوراق النقدية، ويدير الاحتياطيات، ويشرف على المدفوعات، ويراقب الاستقرار المالي. ويدعم البحث والتحليل، ودعم الرقابة، والعمل على منع الأزمات، نظامًا ماليًا مرنًا..