قارن Bank of Estonia EUR إلى CNY سعر الصرف

تختلف أوقات التسليم للتحويلات الدولية مع Bank of Estonia من دول الأعضاء في اليورو إلى الصين بناءً على طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً ما تستغرق التحويلات البنكية الدولية من يوم إلى 5 أيام عمل. قد تؤثر أيضاً عوامل مثل العطلات المصرفية والفحوصات الأمنية على عملية التسليم. تحقق من Eesti Pank من أوقات التوقف عن العمل لتجنب التأخير.