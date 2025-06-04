قارن Bank of East Asia HKD إلى USD سعر الصرف

تختلف أوقات التسليم للتحويلات الدولية مع Bank of East Asia من هونغ كونغ إلى الولايات المتحدة بناءً على طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً ما تستغرق التحويلات البنكية الدولية من يوم إلى 5 أيام عمل. قد تؤثر أيضاً عوامل مثل العطلات المصرفية والفحوصات الأمنية على عملية التسليم. تحقق من The Bank of East Asia من أوقات التوقف عن العمل لتجنب التأخير.