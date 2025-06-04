قارن Bank of Cyprus EUR إلى ZAR سعر الصرف

بنك قبرص (BoC). تأسس عام ١٨٩٩، ويقع مقره الرئيسي في نيقوسيا، وهو أكبر مجموعة مصرفية في البلاد. يقدم البنك خدمات مصرفية شاملة - تشمل الحسابات اليومية، والبطاقات، والرهون العقارية، وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة النقد، وخدمات الثروات، والتأمين - عبر فروعه المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وأجهزة الصراف الآلي، وقنواته الرقمية المتطورة. يخدم بنك قبرص الأسر، ورواد الأعمال، والشركات الكبرى، ويعزز النظام المالي القبرصي وخدمات الأعمال الدولية..