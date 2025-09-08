قارن سعر صرف ActivoBank EUR مع JPY

أُطلق بنك أكتيفو عام ١٩٩٤، وأُعيد تصميمه عام ٢٠١٠ كعلامة تجارية رقمية بالكامل تحت مظلة ميلينيوم بي سي بي. يُركز أكتيفو بنك على تقديم خدمات مصرفية بسيطة وسهلة للأفراد. يُقدم البنك حسابات جارية وحسابات توفير، وبطاقات، وقروضًا استهلاكية، واستثمارات، وخدمة التسجيل عبر الهاتف المحمول، مُقدمًا بذلك خدمات مصرفية يومية تعتمد على التطبيقات، للعملاء المُلِمّين بالتكنولوجيا في المناطق الحضرية.