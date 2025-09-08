قارن سعر صرف ABSA Botswana BWP مع CNY

بنك أبسا بوتسوانا، المعروف سابقًا باسم بنك باركليز بوتسوانا، يقع مقره الرئيسي في غابورون، وهو جزء من مجموعة أبسا. يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وقد أُعيدت تسميته عام ٢٠٢٠، وهو أحد أكبر البنوك في البلاد. يقدم بنك أبسا خدمات الحسابات والبطاقات والقروض والرهون العقارية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة النقد، والخدمات المصرفية الرقمية، من خلال شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وفرق علاقات قوية.