قارن سعر صرف ABN AMRO EUR مع AUD
هل تفكر في استخدام ABN AMRO لتحويل أموالك من EUR إلى AUD؟ قارن أسعار الصرف والرسوم مع ABN AMRO لاكتشاف فرص توفيرك المحتملة مع Xe.
|المزود
|سعر الصرف
|رسوم التحويل
|المستلم يحصل على
1.717700
|€0
$1,717.70إرسال الآن
لا تتوفر لدينا بعد أسعار ABN AMRO لهذا الزوج من العملات، لكن لا يزال بإمكانك مقارنة عرض سعر من ABN AMRO بسعر Xe المباشر لمعرفة التوفير المحتمل. عد لاحقًا، فنحن نعمل باستمرار على توسيع بياناتنا لتقديم المزيد من الأسعار.
حول ABN AMRO Bank N.V
تأسس بنك ABN AMRO عام ١٩٩١ في أمستردام، بدمج بنكي ABN وAMRO، وهو بنك هولندي شامل. يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد والقطاع الخاص والشركات، تشمل المدفوعات، والرهون العقارية، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات التجارة، وإدارة النقد، والأسواق، وإدارة الثروات، ويخدم عملاءه محليًا وعبر مراكز دولية رئيسية.
ما مدى سرعة تحويل ABN AMRO EUR إلى AUD؟
تختلف أوقات تسليم التحويلات الدولية باستخدام ABN AMRO من الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى أستراليا باختلاف طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً، تستغرق التحويلات المصرفية الدولية من يوم إلى خمسة أيام عمل. قد تؤثر عوامل مثل العطلات الرسمية والفحوصات الأمنية على التسليم. يُرجى مراجعة مواعيد التسليم المحددة لـ ABN AMRO Bank N.V لتجنب أي تأخير.
ما هي رسوم التحويل من ABN AMRO إلى ؟
تعتمد تكاليف تحويل الأموال الدولي من ABN AMRO إلى AUD على عوامل مثل مبلغ التحويل. عادةً، تكون التحويلات الكبيرة برسوم أقل وأسعار صرف أفضل. راجع جدول المقارنة لمقارنة رسوم ABN AMRO مع رسوم Xe.
الأسئلة الشائعة
قد يتضمن سعر الصرف الذي يقدمه ABN AMRO لتحويل اليورو (EUR) إلى الدولار الأسترالي (AUD) هامشًا أعلى من متوسط سعر السوق الحقيقي. هذا يعني أنك قد تحصل على الدولار الأسترالي أقل من المتوقع. استخدم جدول المقارنة لدينا لمقارنة سعر ABN AMRO مع Xe ومقدمي الخدمات الآخرين.
قد يفرض ABN AMRO رسوم تحويل ثابتة، أو رسومًا بنسبة مئوية، أو كليهما، حسب طريقة التحويل ووجهة التحويل. تؤثر هذه الرسوم، بالإضافة إلى سعر الصرف، على المبلغ الذي يتلقاه المستلم. توضح أداتنا التكلفة الإجمالية لتتمكن من مقارنتها بخيارات أخرى مثل Xe.
عادةً ما تستغرق التحويلات من اليورو إلى الدولار الأسترالي باستخدام ABN AMRO من يوم إلى خمسة أيام عمل. يعتمد التوقيت على أوقات الإغلاق، والعطلات الرسمية، وبلد المقصد، ووقت معالجة البنك المُستلِم. يوفر Xe خدمة التوصيل في نفس اليوم لمعظم التحويلات.
قد يفرض بنك ABN AMRO حدودًا يومية أو لكل تحويل للتحويلات الدولية. قد تحتاج أيضًا إلى زيارة أحد فروعنا للمبالغ الكبيرة. يدعم Xe حدودًا أعلى للتحويل عبر الإنترنت، مما يوفر مرونة وسهولة عند تحويل مبالغ كبيرة دوليًا.
قد يُحدِّث العديد من مُقدِّمي الخدمات، بما في ذلك ABN AMRO، أسعار صرف عملاتهم بناءً على ظروف السوق. مع ذلك، قد تُحدَّد الأسعار مرة واحدة يوميًا أو تُعَدَّل بوتيرة أقل من أسعار خدمات صرف العملات المُخصَّصة. يُحدِّث Xe الأسعار مباشرةً، مما يمنحك تحكُّمًا أكبر في وقت الإرسال.