يشير سعر الصرف ABA Bank إلى السعر الذي يقدمونه لتحويل عملة إلى عملة أخرى أثناء التحويل الدولي للأموال. قد يتضمن هذا السعر هامشًا أعلى من سعر السوق المتوسط، مما قد يقلل من المبلغ النهائي الذي يتلقاه المستلم. قارن بين معدل ABA Bank ومعدلات Xe في الوقت الفعلي لمعرفة الفرق.